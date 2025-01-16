Кандидат на пост главы Минфина США поддержит ужесточение санкций против России

Кандидат Дональда Трампа на пост главы Минфина США Скотт Бессент заявил, что готов поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если это будет необходимо для завершения конфликта на Украине.

Он отметил, что текущие меры санкционного давления со стороны администрации Байдена недостаточны для достижения поставленных целей.

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Бессент подчеркнул важность применения экономических инструментов в ответ на продолжающийся конфликт и добавил, что Россия должна столкнуться с более «жесткими мерами», если это окажется эффективным для обеспечения мира в регионе.

Бессенту 62 года. В последние месяцы он играл важную роль в команде Трампа, консультируя по экономическим вопросам и поддерживая основные инициативы республиканца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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