Канада запретила транзакции с ЦБ и суверенными фондами РФ

Власти Канады из-за военной операции России на территории Украины ввели запрет для своих организаций на любые транзакции с Центробанком РФ, а также на сделки с российскими суверенными фондами. Об этом объявило министерство финансов второй по пощади страны в мире.

Помимо этого, канадские власти приняли решение заморозить активы, связанные с этими фондами РФ. Ранее было объявлено, что Оттава включила в санкционные списки 382 гражданина России, а также 32 юридических лица, в том числе ЦБ и Минфин.

Среди попавших под ограничения значатся глава Сбербанка Герман Греф, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, бизнесмен Евгений Пригожин и члены его семьи, а также дети Аркадия и Бориса Ротенбергов.

Также Канада ввела рестрикции в отношении сына директора ФСБ Александра Бортникова Дениса, сына первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко Владимира, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова. В чёрном списке также значится 351 депутат Госдумы, которые одобрили признание суверенитета ДНР и ЛНР.

