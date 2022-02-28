Канада запретила транзакции с ЦБ и суверенными фондами РФ
Власти Канады из-за военной операции России на территории Украины ввели запрет для своих организаций на любые транзакции с Центробанком РФ, а также на сделки с российскими суверенными фондами. Об этом объявило министерство финансов второй по пощади страны в мире.
Помимо этого, канадские власти приняли решение заморозить активы, связанные с этими фондами РФ. Ранее было объявлено, что Оттава включила в санкционные списки 382 гражданина России, а также 32 юридических лица, в том числе ЦБ и Минфин.
Среди попавших под ограничения значатся глава Сбербанка Герман Греф, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, бизнесмен Евгений Пригожин и члены его семьи, а также дети Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Также Канада ввела рестрикции в отношении сына директора ФСБ Александра Бортникова Дениса, сына первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко Владимира, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова. В чёрном списке также значится 351 депутат Госдумы, которые одобрили признание суверенитета ДНР и ЛНР.
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