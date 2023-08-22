Глава банка БРИКС объяснила приостановку операций в России санкциями
Вынужденная приостановка операций Нового банка развития БРИКС в России связана с работой международной финансовой системы. Об этом заявила глава организации Дилма Руссефф в интервью Financial Times.
Банк приостановил операции в РФ, которая является членом БРИКС, опасаясь санкций и изоляции.
«Нельзя отрицать, что международная финансовая система существует... Приходится жить с этим», — подчеркнула Руссефф.
Ранее глава Нового банка развития БРИКС призвала расширять сферу деятельности организации и укреплять ее роль как платформы для сотрудничества, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru