Глава банка БРИКС объяснила приостановку операций в России санкциями

Вынужденная приостановка операций Нового банка развития БРИКС в России связана с работой международной финансовой системы. Об этом заявила глава организации Дилма Руссефф в интервью Financial Times.

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Банк приостановил операции в РФ, которая является членом БРИКС, опасаясь санкций и изоляции.

«Нельзя отрицать, что международная финансовая система существует... Приходится жить с этим», — подчеркнула Руссефф.

Ранее глава Нового банка развития БРИКС призвала расширять сферу деятельности организации и укреплять ее роль как платформы для сотрудничества, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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