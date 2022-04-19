Канада ввела санкции против Набиуллиной и других россиян

В частности, ограничения введены в отношении главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, бывшего члена совета директоров Альфа-банка Германа Хана, президента промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Кроме того, в расширенный санкционный список попали виолончелист и предприниматель Сергей Ролдугин, председатель директоров Шереметьево Александр Пономаренко, граждане РФ Мария Воронцова, Катерина Тихонова, Мария Лаврова, Екатерина Винокурова, Олег Бойко, Игорь Макаров и Александр Торшин.

Глава канадского МИД Мелани Жоли отметила, что указанным россиянам запрещается въезд в Канаду, а их возможные активы в стране будут заморожены.

Ранее президент Сербия Александр Вучич заявил о серьёзном давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России, сообщает RT.