Канада ввела санкции против Набиуллиной и других россиян
Власти Канады объявили о расширении своих санкционных списков из-за ситуации на Украине, в которые внесли ещё 14 граждан России, сообщает пресс-служба канадского правительства.
В частности, ограничения введены в отношении главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, бывшего члена совета директоров Альфа-банка Германа Хана, президента промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Кроме того, в расширенный санкционный список попали виолончелист и предприниматель Сергей Ролдугин, председатель директоров Шереметьево Александр Пономаренко, граждане РФ Мария Воронцова, Катерина Тихонова, Мария Лаврова, Екатерина Винокурова, Олег Бойко, Игорь Макаров и Александр Торшин.
Глава канадского МИД Мелани Жоли отметила, что указанным россиянам запрещается въезд в Канаду, а их возможные активы в стране будут заморожены.
Ранее президент Сербия Александр Вучич заявил о серьёзном давление со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России, сообщает RT.
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