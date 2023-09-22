Канада ввела санкции против газеты «Комсомольская правда»

Власти Канады в пятницу внесли дополнения в перечень антироссийских санкций. Об этом говорится в документе МИД страны.

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Под ограничения попали еще 42 физических и 22 юридических лица, включая издания «Комсомольская правда» и «Взгляд». В санкционном списке оказался министр труда РФ Антон Котяков.

Также санкции введены в отношении Московского государственного института международных отношений (МГИМО), «Юнармии», Русского географического общества и клуба «Валдай».

США 14 сентября внесли в черный список несколько предприятий российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали Ульяновский патронный завод, Ростовский институт радиосвязи и другие, сообщает «Радиоточка НСН».

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