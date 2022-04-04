Канада введет новые санкции против РФ и Белоруссии

Власти Канады анонсировали введение новых санкций против РФ и Белоруссии из-за ситуации на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Глава канадского МИД Мелани Жоли сообщила об этом на пресс-конференции в Хельсинки. По ее словам, санкции будут введены в ближайшее время в отношении физических и юридических лиц государств.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что антироссийские санкции скажутся на жизни канадцев.

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