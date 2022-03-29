Трюдо признал, что санкции против РФ скажутся на жизни канадцев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что антироссийские санкции скажутся на жизни канадцев, передает ТАСС.



В эфире национального телевидения канадский лидер отметил, что страна будет платить за «катастрофические санкции против РФ». В частности, он отметил, что все демократические страны столкнутся с повышением цен на энергоносители и продовольствие.

Военная операция РФ на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После этого страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России.





