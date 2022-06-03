Канада введет новые санкции против РФ в ближайшее время
Власти Канады объявили о введении новых санкций против РФ из-за ситуации в Украине в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.
Глава МИД Мелани Жоли не уточнила, чего именно коснутся санкции. Предыдущий пакет санкций Канада ввела 31 мая. Под ограничения попали 4 российские компании и 22 физлица.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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