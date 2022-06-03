Канада введет новые санкции против РФ в ближайшее время

Власти Канады объявили о введении новых санкций против РФ из-за ситуации в Украине в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Канада ввела санкции против Алины Кабаевой

Глава МИД Мелани Жоли не уточнила, чего именно коснутся санкции. Предыдущий пакет санкций Канада ввела 31 мая. Под ограничения попали 4 российские компании и 22 физлица.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

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