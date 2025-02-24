Канада ввела санкции против 33 россиян, включая Владимира Познера
24 февраля 202520:58
Канада объявила о введении новых антироссийских санкций, став на шаг ближе к решению ЕС. В обновленный список вошли 33 физических лица и 44 юридических лица.
Под ограничительные меры попали российские войска РХБЗ, известный телеведущий Владимир Познер и фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Ранее Канада также вводила санкции против российских чиновников, компаний и организаций.
Среди них оказались министр промышленности и торговли Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru