Канада ввела санкции против 33 россиян, включая Владимира Познера

Канада объявила о введении новых антироссийских санкций, став на шаг ближе к решению ЕС. В обновленный список вошли 33 физических лица и 44 юридических лица.

Под ограничительные меры попали российские войска РХБЗ, известный телеведущий Владимир Познер и фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций

Ранее Канада также вводила санкции против российских чиновников, компаний и организаций.

Среди них оказались министр промышленности и торговли Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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