Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
В министерстве иностранных дел Канады призвали сограждан немедленно покинуть территорию Белоруссии, сообщают СМИ.
МИД Канады посоветовал гражданам избегать поездок в Белоруссию. В качестве причин назван конфликт России и Украины и «выборочное применение местных законов».
Для выезда из Белоруссии канадцам посоветовали использовать коммерческий транспорт.
С призывом к своим гражданам покинуть Белоруссию ранее выступил МИД Франции. Причиной также был назван российско-украинский конфликт.
На Украине 13 февраля сообщили об усилении границы с Белоруссией. В районе Ровненской области установят тепловизионные видеокамеры, способные мониторить ситуацию в радиусе нескольких километров, передает НСН.
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