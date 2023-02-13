Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

В министерстве иностранных дел Канады призвали сограждан немедленно покинуть территорию Белоруссии, сообщают СМИ.

МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Белоруссию

МИД Канады посоветовал гражданам избегать поездок в Белоруссию. В качестве причин назван конфликт России и Украины и «выборочное применение местных законов».

Для выезда из Белоруссии канадцам посоветовали использовать коммерческий транспорт.

С призывом к своим гражданам покинуть Белоруссию ранее выступил МИД Франции. Причиной также был назван российско-украинский конфликт.

На Украине 13 февраля сообщили об усилении границы с Белоруссией. В районе Ровненской области установят тепловизионные видеокамеры, способные мониторить ситуацию в радиусе нескольких километров, передает НСН.

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