МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Белоруссию

Отмечается, что рекомендации дана в связи с ростом напряженности в регионе, в частности с военными событиями в стране.

Ранее понедельник стало известно, что Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

