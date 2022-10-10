МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Белоруссию

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам выехать из Белоруссии и воздержаться от поездок в эту страны. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

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Отмечается, что рекомендации дана в связи с ростом напряженности в регионе, в частности с военными событиями в стране.

Ранее понедельник стало известно, что Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияПольша
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