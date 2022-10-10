МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Белоруссию
10 октября 202219:43
Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам выехать из Белоруссии и воздержаться от поездок в эту страны. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что рекомендации дана в связи с ростом напряженности в регионе, в частности с военными событиями в стране.
Ранее понедельник стало известно, что Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru