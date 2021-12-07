В посольстве КНР назвали бойкот Олимпиады США «политической манипуляцией»

В посольстве КНР отреагировали на политический бойкот США Олимпийских игр в Пекие «политической манипуляцией». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник стало известно, что официальные лица США не поедут на Зимние Олимпийские игры-2022 в Китай. Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что решение было принято в связи с тем, что Китай, по убеждению Вашингтона, нарушает права человека.

В посольстве Китая отметили, что решение властей США не скажется на успешном проведении соревнований.

Олимпиада пройдет в Китае с 4 по 20 февраля.





