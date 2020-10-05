Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за Карабаха

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань. По его словам, поставки приостановлены на время проверки данных сообщений.

По данным агентства, ранее канадские медиа распространили видео с территории Нагорного Карабаха, где, как утверждалось, были запечатлены дроны турецкого производства, оснащенные канадскими датчиками и лазерными системами наведения.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха вновь обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начала артиллерийских обстрелов. Жертвы есть и среди мирного населения. Из ряда населенных пунктов была проведена эвакуация жителей.





