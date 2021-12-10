Канада подтвердила поддержку Украины в случае эскалации конфликта в Донбассе

Отмечается, что замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник провел переговоры замминистра иностранных дел Канады Сандрой МакКарделл, в ходе которых были обсуждены двусторонние отношения.

Также стороны обсудили шаги по «сдерживанию РФ от дальнейших агрессивных действий».

