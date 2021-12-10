Канада подтвердила поддержку Украины в случае эскалации конфликта в Донбассе

Канада выразила готовность поддержки Украины в случае обострения конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на украинский МИД.

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Отмечается, что замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник провел переговоры замминистра иностранных дел Канады Сандрой МакКарделл, в ходе которых были обсуждены двусторонние отношения.

Также стороны обсудили шаги по «сдерживанию РФ от дальнейших агрессивных действий».

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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