В Пентагоне заявили об увеличении числа войск РФ на границе с Украиной

Кирби назвал число войск значительным и заявил, что последние дни и недели там наблюдается рост.

Информация о том, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» появилась в конце октября. Ее со ссылкой на источники опубликовала газета The Washington Post.

