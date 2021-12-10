В Пентагоне заявили об увеличении числа войск РФ на границе с Украиной
США фиксируют увеличение числа российских войск у границы с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, передает ТАСС.
Кирби назвал число войск значительным и заявил, что последние дни и недели там наблюдается рост.
Информация о том, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» появилась в конце октября. Ее со ссылкой на источники опубликовала газета The Washington Post.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru