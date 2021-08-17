Канада отказалась признавать «Талибан» законной властью в Афганистане

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что движение «Талибан» (запрещённое в России), по законам Канады является «террористической организацией», сообщает РИА Новости.

По его словам, канадские власти и ранее, в 20-м веке, не признавали талибов в качестве законной власти в Афганистане, нет таких планов и в настоящее время.

«Они свергли и сместили демократическое правительство посредством силы», - отметил Трюдо.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, «как и все остальные страны», не торопится с признанием талибов.

