Лавров заявил, что ещё рано говорить о признании талибов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва пока не спешит признавать власть движения запрещённого в России радикального движения «Талибан», сообщает ТАСС.
По его словам, Россия, «как и все остальные страны», не торопится с признанием талибов.
Ранее боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул и объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана.
В июле, во время визита в Москву, официальный представитель политофиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что организация не намерена захватывать Афганистан военной силой, а намерена найти «политическое решение афганского вопроса», сообщает «Свободная пресса».
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