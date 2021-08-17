Лавров заявил, что ещё рано говорить о признании талибов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва пока не спешит признавать власть движения запрещённого в России радикального движения «Талибан», сообщает ТАСС.

По его словам, Россия, «как и все остальные страны», не торопится с признанием талибов.

Ранее боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул и объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана.

В июле, во время визита в Москву, официальный представитель политофиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что организация не намерена захватывать Афганистан военной силой, а намерена найти «политическое решение афганского вопроса», сообщает «Свободная пресса».

