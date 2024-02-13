Канада отказала РФ в выдаче экс-эсэсовца Гунько

Канада отказала российской стороне в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которого аплодисментами приветствовал парламент североамериканской страны. Об этом стало известно РИА Новости от источника в министерстве иностранных дел России.

Согласно его информации, Оттава обосновала отказ отсутствием договора с Москвой об экстрадиции. Ранее Следственный комитет заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде мирных жителей СССР в период Великой Отечественной войны. Исходя из архивных документов, уроженец Украины служил в дивизии СС «Галичина».