Канада объявила о введении пошлин в 25% против американского импорта

По его словам, решение включает стальную продукцию стоимостью 12,6 млрд долларов и алюминиевую продукцию стоимостью три млрд долларов.

«А также дополнительные импортные товары из США стоимостью 14,2 млрд долларов», - указал он.

Леблан также добавил, что 13 марта состоится канадско-американская встреча по вопросу урегулирования торговых споров.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз намерен в апреле ввести торговые контрмеры против товаров из США в ответ на американские пошлины, сообщает RT.

