Канада объявила о введении пошлин в 25% против американского импорта
Канада с 13 марта вводит пошлины против американского импорта в 25%. Об этом заявил глава канадского Минфина Доминик Леблан.
По его словам, решение включает стальную продукцию стоимостью 12,6 млрд долларов и алюминиевую продукцию стоимостью три млрд долларов.
«А также дополнительные импортные товары из США стоимостью 14,2 млрд долларов», - указал он.
Леблан также добавил, что 13 марта состоится канадско-американская встреча по вопросу урегулирования торговых споров.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз намерен в апреле ввести торговые контрмеры против товаров из США в ответ на американские пошлины, сообщает RT.
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