СМИ: Трамп всерьез настроен сделать Канаду 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность включения Канады в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением в Белом доме.

По словам собеседника телеканала, на одном из утренних совещаний Трамп уделил особое внимание Канаде, и его ближайшие помощники полагают, что он действительно настроен реализовать ранее озвученную идею о присоединении страны. При этом, как уточняется, никаких контактов с новым главой канадского правительства Марком Карни президент США пока не проводил.