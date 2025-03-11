СМИ: Трамп всерьез настроен сделать Канаду 51-м штатом США
Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность включения Канады в состав Соединенных Штатов на правах 51-го штата. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением в Белом доме.
По словам собеседника телеканала, на одном из утренних совещаний Трамп уделил особое внимание Канаде, и его ближайшие помощники полагают, что он действительно настроен реализовать ранее озвученную идею о присоединении страны. При этом, как уточняется, никаких контактов с новым главой канадского правительства Марком Карни президент США пока не проводил.
Ранее Трамп неоднократно в шутливой форме называл бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада», комментируя торговые разногласия между странами. Позже он заявил, что Оттава могла бы избежать американских пошлин и получить гарантии безопасности, если бы стала частью США.
В ответ Трюдо настаивал, что присоединение страны невозможно, несмотря на заявления Вашингтона о рисках для канадской экономики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru