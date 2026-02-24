Мужчина и женщина были ранены в Брянской области в результате атаки ВСУ
24 февраля 202619:11
Украинский дрон целенаправлено атаковал в Брянской области движущийся автомобиль. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Он утончил, что инцидент произошёл в посёлке Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки были ранены мужчина и женщина.
«Они доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», - написал чиновник.
Ранее Богомаз рассказал, что в деревне Горицы Погарского района в результате украинской атаки погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
