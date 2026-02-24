В Брянской области после атаки БПЛА повреждена школа
В селе Новая Погощь Суземского района Брянской области в результате атаки беспилотников повреждено здание школы, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, удар по населенному пункту был нанесен с использованием дронов-камикадзе. В результате атаки здание образовательного учреждения получило повреждения, однако, как уточнил глава области, никто не пострадал.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минэкономразвития объявило о возобновлении турпоездок в Венесуэлу
- В Брянской области после атаки БПЛА повреждена школа
- Лондон продлил исключение для «Дружбы» из санкций до 2027 года
- Великобритания ответила на заявления о передаче Киеву ядерного оружия
- Мужчина и женщина были ранены в Брянской области в результате атаки ВСУ
- Напитки покрепче, меню покороче: На какие уловки идут рестораны, чтобы выжить
- Матвиенко заявила о недопустимости получения Украиной ядерного оружия
- Фон дер Ляйен: Украину призвали ускорить ремонт нефтепровода «Дружба»
- Дуров назвал «печальным зрелищем» возбуждение против него уголовного дела
- Канада объявила о новых санкциях против граждан и компаний из России