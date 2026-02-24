В Брянской области после атаки БПЛА повреждена школа

В селе Новая Погощь Суземского района Брянской области в результате атаки беспилотников повреждено здание школы, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, удар по населенному пункту был нанесен с использованием дронов-камикадзе. В результате атаки здание образовательного учреждения получило повреждения, однако, как уточнил глава области, никто не пострадал.

Житель Брянской области погиб при атаке дронов ВСУ

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

