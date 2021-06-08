Канада назвала необоснованными санкции России против девяти граждан страны
МИД Канады считает, что российские санкции в отношении девяти граждан страны являются необоснованными и неприемлемыми, сообщило ТАСС со ссылкой на ведомство.
Министерство иностранных дел России 7 июня приняло решение бессрочно закрыть въезд в страну для девяти канадцев, пишут «Известия». Решение было принято в ответ на санкции Канады в отношении девяти российских чиновников 24 марта. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Россия примет ответные меры, сообщила Газета.ру.
Под санкции попали министр юстиции и генпрокурор Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Энн Келли, комиссар королевской канадской конной полиции Бренда Лаки, руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Марси Суркес, министр по взаимодействию с регионами Доминик Леблан, замминистра нацобороны Джоди Томас, замначальника штаба национальной обороны Майк Руло, заместитель комиссара королевской канадской конной полиции Брайан Бреннан и начальник разведывательного управления вооруженных сил Скотт Бишоп, пишет ФАН.
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