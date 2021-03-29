Канада ввела новые санкции против России
МИД Канады объявил о введении новых санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в «черный список» попали глава «Гранд Сервис Экспресса» (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и заместитель гендиректора компании-подрядчика строительства Крымского моста «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
Среди юридических лиц в санкционном списке значатся ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания», ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», отмечает RT.
Ранее в конце октября прошлого года ЕС ввел аналогичные санкции в отношении России из-за строительства моста через Керченский пролив.
Крым был присоединен к России в 2014 году по результатам референдума, напоминает «Газета.ру».
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