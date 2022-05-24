Канада направит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов

Канада направит Украине дополнительную военную помощь в 20 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ страны.

Володин: Украина получит лишь 15% из обещанных США $40 млрд помощи

В местных изданиях появилась эта информация со ссылкой на главу Минобороны Канады Аниту Ананд.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран направят Украине дополнительную военную помощь.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КанадаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры