Канада направит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов
Канада направит Украине дополнительную военную помощь в 20 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ страны.
В местных изданиях появилась эта информация со ссылкой на главу Минобороны Канады Аниту Ананд.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран направят Украине дополнительную военную помощь.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- Канада направит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов
- РЖД в текущем году направит 391 млрд на развитие инфраструктуры
- Фальков: Россия разработает свою собственную систему высшего образования
- В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине
- В США заявили, что РФ должна надолго лишиться преимуществ от участия в мировой экономике
- Youtube заявил, что не собирается уходить из России из-за важности информации
- Телеведущий Соловьёв снова жёстко раскритиковал губернатора Куйвашева
- Премьер Санчес заявил, что Испания готова заменить Европе газ из России
- Российские саперы полностью разминировали Мариупольский порт
- Госдума увеличит размеры сборов за тюнинг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru