Канада направит Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов

В местных изданиях появилась эта информация со ссылкой на главу Минобороны Канады Аниту Ананд.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран направят Украине дополнительную военную помощь.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



