Каллас: Рубио дал гарантии, что США не пойдут на уступки России

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе «дал гарантии», что Соединенные Штаты на переговорах с Россией не пойдут на уступки, противоречащие интересам Украины и Евросоюза. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По словам политика, на встрече был подчеркнут принцип «ничто об Украине без Украины».

«И, конечно, согласие Украины и Европы должно учитываться во всем, что обсуждается, потому что все это происходит в Европе. Так что да, он дал нам гарантии на этот счет», - рассказала Каллас журналистам.

Ранее глава евродипломатии призвала Россию проявить «добрую волю» и освободить украинских военнопленных.

