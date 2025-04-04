Каллас: Рубио дал гарантии, что США не пойдут на уступки России
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе «дал гарантии», что Соединенные Штаты на переговорах с Россией не пойдут на уступки, противоречащие интересам Украины и Евросоюза. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
По словам политика, на встрече был подчеркнут принцип «ничто об Украине без Украины».
«И, конечно, согласие Украины и Европы должно учитываться во всем, что обсуждается, потому что все это происходит в Европе. Так что да, он дал нам гарантии на этот счет», - рассказала Каллас журналистам.
Ранее глава евродипломатии призвала Россию проявить «добрую волю» и освободить украинских военнопленных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru