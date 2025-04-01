Каллас призвала Россию проявить добрую волю в украинском конфликте

России следует проявить «добрую волю» и освободить украинских военнопленных, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом сообщил канал N-tv.

Глава евродипломатии высказала мнение, что Москва «играет в игры» и не хочет переговоров.

«Сейчас, я думаю, нужно, чтобы Россия также согласилась, прекратила огонь, продвинулась дальше, проявила добрую волю, вернув украинских детей, которые были депортированы в Россию, или освободив военнопленных»,- призвала Каллас.

По словам политика, США должны оказать большее давление на Россию, чтобы остановить конфликт на Украине.

Ранее Кая Каллас и Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша, Франция выпустили совместное заявление, в котором призвали оставить под арестом российские активы, пока Москва «не прекратит конфликт с Украиной и не возместит ей нанесенный ущерб», напоминает Ura.ru.

