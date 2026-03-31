Индонезия захотела приобрести российские подлодки
Индонезия хотела бы в будущем приобрести российские подводные лодки и другую технику. Об этом заявил командующий индонезийских ВМС адмирал Мухаммад Али в беседе с РИА Новости.
Ранее адмирал посетил корабли Тихоокеанского флота ВМФ России, которые совершили деловой заход в порт Танджунг Приок в Джакарте. Али ознакомился с вошедшей в отряд подводной лодкой «Петропавловск-Камчатский».
Как отметил адмирал, флот Индонезии еще с советских времен использовал советскую технику - корабли, самолеты и подводные лодки.
«И в будущем мы хотели бы вновь приобрести российскую технику - в том числе и подводные лодки, особенно модернизированные подводные лодки проекта 636 "Варшавянка"», - указал Али.
Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что республика открыта к закупкам нефти из России наряду с топливом из других стран.
Горячие новости
- Индонезия захотела приобрести российские подлодки
