Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ из РФ в рублях

Президент РФ Владимир Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать поставки российского газа в рублях через Газпромбанк и другие финансовые организации. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ о специальном порядке исполнения зарубежными покупателями обязательств перед российскими поставщиками топлива. Теперь покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за газ из РФ в рублях через российские банки до 1 июля 2026 года.

Ранее оплачивать поставки российского газа в рублях иностранцам было разрешено до 1 апреля.

Между тем президент Сербии Александр Вучич сообщил о продлении контракта на поставки газа из РФ на три месяца.

