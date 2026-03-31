В Белгородской области агента спецслужб Украины задержали за шпионаж

Агента спецслужб Украины, который передавал Киеву данные о военнослужащих, задержали в Белгородской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Силовики выявили и пресекли противоправную деятельность агента - гражданина Украины 1990 года рождения, который причастен к шпионажу в интересах противника, пишет RT. Через мессенджер подозреваемый был завербован Главным управлением разведки украинского Минобороны, за вознаграждение он собирал сведения об обстановке в приграничье Белгородской области.

«Фигурант в одном из муниципальных образований региона установил координаты скопления военнослужащих и военной техники Вооруженных сил РФ и отправил их своим украинским кураторам посредством мессенджеров», - рассказали в ФСБ.

Информация была использована для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям российских войск.

Правоохранители возбудили против злоумышленника уголовное дело о шпионаже, фигуранта заключили под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против сотрудника правоохранительных органов в Ставрополе, готовившийся агентом спецслужб Украины.

