Каллас обратилась с примирительной речью к США

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обратилась к с речью к властям США, в которой призвала не дать разногласиям разрушить отношения Европы и Вашингтона. Об этом сообщило агентство Reuters.

Кая Каллас заявила о подготовке 17-го пакета санкций против России

Она напомнила США про былые разногласия, которые получилось успешно разрешить, и выразила надежду, что это удастся сделать вновь. «Мы не должны выбрасывать в окно то, что до сих пор хорошо работало», — подчеркнула Каллас.

Евродипломат добавила, что Европу «заставляют беспокоиться» последние заявления администрации США.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз намерен подготовить 17-й пакет санкций против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаСШАЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры