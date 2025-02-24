Каллас обратилась с примирительной речью к США
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обратилась к с речью к властям США, в которой призвала не дать разногласиям разрушить отношения Европы и Вашингтона. Об этом сообщило агентство Reuters.
Она напомнила США про былые разногласия, которые получилось успешно разрешить, и выразила надежду, что это удастся сделать вновь. «Мы не должны выбрасывать в окно то, что до сих пор хорошо работало», — подчеркнула Каллас.
Евродипломат добавила, что Европу «заставляют беспокоиться» последние заявления администрации США.
Ранее Каллас заявила, что Евросоюз намерен подготовить 17-й пакет санкций против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
- Каллас обратилась с примирительной речью к США
- «Пакетов больше, а дела все хуже»: Захарова оценила новые санкции ЕС против РФ
- Новый канцлер ФРГ Мерц выступил против сделки России и США
- Кая Каллас заявила о подготовке 17-го пакета санкций против России
- «Чувствую себя, как дома»: Испанский дирижер посетил Москву на 35-летие «Геликон-оперы»
- Алаудинов: Командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» умер из-за недосыпа
- Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций
- Турист пропал при сходе лавины в Сочи
- Верховный муфтий РФ подарил Путину щит и меч защитника Отечества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru