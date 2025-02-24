Каллас обратилась с примирительной речью к США

Она напомнила США про былые разногласия, которые получилось успешно разрешить, и выразила надежду, что это удастся сделать вновь. «Мы не должны выбрасывать в окно то, что до сих пор хорошо работало», — подчеркнула Каллас.

Евродипломат добавила, что Европу «заставляют беспокоиться» последние заявления администрации США.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз намерен подготовить 17-й пакет санкций против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

