Каллас назвала Россию победительницей на переговорах с США

«Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне - победители», — отметила политик.

По словам Каллас, Москва заняла позицию «все приходят к нам и предлагают то, что мы хотим».

Переговоры РФ и США прошли накануне в Эр-Рияде. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, от Соединенных Штатов в обсуждениях участвовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Глава МИД России назвал переговоры очень полезными, напоминает Ura.ru.

