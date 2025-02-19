Каллас назвала Россию победительницей на переговорах с США
Россия на фоне переговоров с США выглядит победительницей, считает глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом она заявила в интервью изданию Euractiv.
«Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне - победители», — отметила политик.
По словам Каллас, Москва заняла позицию «все приходят к нам и предлагают то, что мы хотим».
Переговоры РФ и США прошли накануне в Эр-Рияде. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, от Соединенных Штатов в обсуждениях участвовали помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Глава МИД России назвал переговоры очень полезными, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru