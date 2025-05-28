Каллас: ЕС намерен без России контролировать безопасность в Черном море
Укрепить безопасность судоходства в Чёрном море и обеспечить защиту критической инфраструктуры позволит создание черноморского хаба. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
По её словам, контролировать безопасность в Чёрном море Европа намерена при участии всех государств региона, исключая Россию.
«Евросоюзу нужно чёткое понимание того, кто и что делает в Чёрном море. Также это важно для борьбы с обходом антироссийских санкций», - подчеркнула она.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на российско-американской встрече в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасности судоходства в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru