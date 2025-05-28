Каллас: ЕС намерен без России контролировать безопасность в Черном море

Укрепить безопасность судоходства в Чёрном море и обеспечить защиту критической инфраструктуры позволит создание черноморского хаба. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

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По её словам, контролировать безопасность в Чёрном море Европа намерена при участии всех государств региона, исключая Россию.

«Евросоюзу нужно чёткое понимание того, кто и что делает в Чёрном море. Также это важно для борьбы с обходом антироссийских санкций», - подчеркнула она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на российско-американской встрече в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасности судоходства в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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