СМИ: Жители Польши начали готовиться к вооруженному конфликту с Россией
Жители Польши считают Россию угрозой, и многие начали военную подготовку на случай вооруженного конфликта. Об этом сообщает издание министерства обороны США Stars and Stripes.
По данным газеты, в октябре в Польше стартовали курсы для гражданского населения «Обучение с армией», которые проводит польское министерство национальной обороны. Введение занятий напрямую связали с проведением Россией специальной военной операции на Украине, пишет RT.
По данным военного ведомства Польши, в курсах, организованных 17 воинскими частями по всей стране в октябре и ноябре, приняли участие более 3500 граждан в возрасте 18-65 лет.
«Люди стремятся учиться и знать, как правильно реагировать при звуке тревожных сирен, как держать и заряжать настоящий пистолет, как пользоваться противогазом, а также развивать базовые навыки выживания», — пояснил представитель министерства Михал Томчик.
Stars and Stripes указывает, что поляки в качестве противника воспринимают именно Россию. По данным аналитического центра Pew Research Center, в июне около 94% жителей Польши назвали РФ «серьезной угрозой».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- Открытое горение в ТЦ «МЕГА Химки» ликвидировали
- В Госдуме предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет
- Роскачество допустило увеличение остаточных сроков годности
- СМИ: Жители Польши начали готовиться к вооруженному конфликту с Россией
- Стала известна предварительная причина пожара в ТЦ «Мега Химки»
- Кабмин выделит более 7,4 млрд рублей на зарплаты медиков в 2023 году
- Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Слова Меркель показали позицию Запада по Украине
- Уголовное дело возбуждено по факту пожара в ТЦ «МЕГА Химки»
- Полянский: Россия распространила в СБ ООН письмо об обстрелах Донецка
- Один человек погиб при пожаре в ТЦ «МЕГА Химки»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru