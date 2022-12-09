СМИ: Жители Польши начали готовиться к вооруженному конфликту с Россией

По данным газеты, в октябре в Польше стартовали курсы для гражданского населения «Обучение с армией», которые проводит польское министерство национальной обороны. Введение занятий напрямую связали с проведением Россией специальной военной операции на Украине, пишет RT.

По данным военного ведомства Польши, в курсах, организованных 17 воинскими частями по всей стране в октябре и ноябре, приняли участие более 3500 граждан в возрасте 18-65 лет.

«Люди стремятся учиться и знать, как правильно реагировать при звуке тревожных сирен, как держать и заряжать настоящий пистолет, как пользоваться противогазом, а также развивать базовые навыки выживания», — пояснил представитель министерства Михал Томчик.

Stars and Stripes указывает, что поляки в качестве противника воспринимают именно Россию. По данным аналитического центра Pew Research Center, в июне около 94% жителей Польши назвали РФ «серьезной угрозой».

