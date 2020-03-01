Калининградский губернатор покинул Instagram ради Великого поста

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов решил на время не пользоваться Instagram. Он разместил в соцсети сообщение, что не будет отвечать на сообщения из-за Великого поста. Глава региона пообещал, что снова вернется в сеть через семь недель, передает Ura.ru. Сообщение главы региона размещено без какой-либо иллюстрации.

Алиханов попросил со всеми вопросами обращаться в официальные аккаунты областного правительства и администрации Калининграда.

2 марта у православных христиан начинается Великий пост, который продлится до 18 апреля.

Ранее диетологи рассказали о правильном питании в Великий пост. Они не советуют резко переходить на одни сырые овощи и фрукты. Такое питание негативно может сказаться на самочувствии людей с заболеваниями пищеварительной системы.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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