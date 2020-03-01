Калининградский губернатор покинул Instagram ради Великого поста

Алиханов попросил со всеми вопросами обращаться в официальные аккаунты областного правительства и администрации Калининграда.

2 марта у православных христиан начинается Великий пост, который продлится до 18 апреля.

Ранее диетологи рассказали о правильном питании в Великий пост. Они не советуют резко переходить на одни сырые овощи и фрукты. Такое питание негативно может сказаться на самочувствии людей с заболеваниями пищеварительной системы.



