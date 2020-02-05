Как штрафовать? Аналитик усомнился в новых санкциях США по «Северному потоку 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что часть этих санкций будет невозможно применить на практике.

«Непонятно, как они будут применять эти санкции в том виде, в котором они описаны в публикации, потому что инвесторов штрафовать не за что. Это пять европейских компаний, которые давали деньги на реализацию этого проекта. И они свои деньги выделили, по-моему, ещё в 2018 году. Штрафовать их за то, что тогда было не запрещено, странно.

Всё, что касается инвестиций, я думаю, штрафовать будет невозможно. Больший интерес вызывает, по сути, запрет на покупку газа, который пройдёт через «Северный поток 2». Впервые европейцам де-факто запрещают покупать российский газ. Это уже по модели Ирана, когда американцы запретили всем странам мира закупать иранскую нефть. От иранской нефти в целом мир может отказаться, а вот российский газ – это существенная доля на европейском рынке. В импорте это больше 50%, в потреблении – больше 36%, и найти ему замену будет сложно. А самое главное, непонятно, как они [США – прим. НСН] будут определять, какой газ пришёл по «Северному потоку 2», какой - по «Северному потоку 1» или по другим газопроводам. Потому что к покупателям, которых собираются штрафовать, он приходит из определённых точек – например, в Австрии. Туда газ поставляется по разным газопроводам, в том числе идущий через Украину. Там топливо перемешивается и передаётся потребителю. И непонятно, кого потом штрафовать, а кого нет», - объяснил аналитик.

Юшков предположил, что до реализации новых санкционных угроз может и не дойти: заявление могло быть сделано в рамках предвыборной кампании президента США, когда оппоненты стремятся продемонстрировать активность на ниве борьбы с российской угрозой.

«Посмотрим, будут ли это санкции или это просто голословные заявления в рамках избирательной кампании», - заключил эксперт в беседе с НСН, предложив также оценить возможную реакцию европейцев.

Сроки завершения проекта «Северный поток 2» были отложены как раз из-за угрозы санкций США. В Вашингтоне пригрозили участникам строительства, и швейцарский подрядчик Allseas, прекратил работы. В Москве заявили, что смогут достроить трубу своими силами за несколько месяцев.

