«За рубежом аналогов нет». Путинский Госсовет сравнили с царским
Политолог оценил в эфире НСН назначения на должности в Госсовет.
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Госсовета. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. В состав этой структуры вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.
Политолог Алексей Мухин в эфире НСН заявил, что нынешний состав Госсовета является экспериментальным и его будут пересматривать в дальнейшем.
«Госсовет в его нынешнем виде формируется согласно принятым поправкам в Конституцию. Неожиданности в назначении членов Госовета могут лишь в строчке "иные лица", которых президент может назначить на позиции в нем. Пока этих иных лиц мы не увидели. Я думаю, что это было сделано специально, чтобы понять после запуска Госовета, что именно нужно подкорректировать и кого еще нужно ввести в состав этого органа, который будет координировать вертикаль власти в России. Члены Госсовета будут выполнять важную функцию – давать обратную связь главе государства по поводу происходящего в стране. Теперь этот механизм зашит в саму структуру Госсовета», - пояснил он.
Мухин надеется, что Госсовет позволит избегать практики «ручного управления», которая традиционно проявляется на пресс-конференциях Путина. По его словам, Госсовет как новый конституционный орган должен координировать работу органов власти в интересах граждан.
«У нынешнего Госсовета есть аналогии с российским императорским Государственным советом, но мало кто сейчас об этом помнит. За рубежом аналогов такого органа власти нет», - добавил Мухин.
В начале декабря Путин подписал закон о Госсовете. Документ определяет место структуры в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности. В задачи этого госоргана войдет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждение параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.
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