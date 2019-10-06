Как Перри помог Трампу оправдаться по поводу Зеленского. Аналитик пояснил версию
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН согласился с правдивостью версии Трампа о причине звонка Зеленскому.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН согласился с версией Трампа о причине звонка Зеленскому
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому по просьбе министра энергетики Рика Перри. Такое объяснение президент США дал представителям Республиканской партии в Палате представителей, сообщает Axios, ссылаясь на три источника.
По их словам, после стандартных слов Трампа про «идеальный» звонок украинскому коллеге, американский президент упомянул Рика Перри, уточняет I NTERFAX.RU
«Не многие знают это, но я даже не хотел делать звонок. Единственная причина, по которой я сделал звонок, это потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе СПГ (сжиженный природный газ)», - рассказали собеседники американского СМИ.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН указал на заинтересованность Рика Перри в энергетисеком рынке Украины. Эксперт считает, что министр мог просить президента США поднять вопросы энергетики в беседе с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Перри, действительно, был человеком, который все вопросы американской энергетики курировал на Украине. Перри, можно сказать, не вылезал из Украины – лоббировал закупки американского угля и газа. Его заинтересованность подтверждается участием во встрече первого сухогруза и церемонии закидывания первой лопаты американского угля в печь одной из электростанций. Напомню, американскую делегацию на инаугурации Зеленского возглавлял именно Перри. Не посол, а министр энергетики США. Он действительно очень сильно вовлечен в украинскую политику», - отметил собеседник НСН.
Игорь Юшков напомнил, что 31 августа было подписано трехстороннее соглашение о закупке Украиной американского СПГ транзитом через Польшу. Для США – это продвижение на украинском рынке. Поэтому версия Трампа, в которой он ссылается на просьбу министра энергетики Рика Перри обсудить в разговоре с Зеленским газовые вопросы, выглядит правдоподобно. Эксперт объяснил, как решение энергетических вопросов на Украине связано с внутренней политикой США и отношением американских избирателей к действующему президенту.
«Вполне эта версия может быть рабочей и удобной для Трампа. Он провел с Зеленским переговоры – в результате Украина согласилась закупать американский СПГ. Если раньше Украина из 100 процентов закупаемого газа приобретала его в основном у России и последние годы немного – у трейдеров, то теперь, благодаря соглашению США вошли на европейский рынок. В этом плане Трамп доказывает своим избирателям, что сделает Америку великой опять, что снова запустит производства. А для этого ищет рынки сбыта. Трамп доказывает, о чем бы он с Зеленским ни говорил, это оказывается выгодным для американской промышленности. Он доказывает, что является эффективным руководителем», - сделал вывод аналитик.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил о потере Соединенными штатами престижа после публикации телефонных переговоров Трампа и Зеленского.
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