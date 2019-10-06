Как Перри помог Трампу оправдаться по поводу Зеленского. Аналитик пояснил версию

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН согласился с версией Трампа о причине звонка Зеленскому

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому по просьбе министра энергетики Рика Перри. Такое объяснение президент США дал представителям Республиканской партии в Палате представителей, сообщает Axios, ссылаясь на три источника.

По их словам, после стандартных слов Трампа про «идеальный» звонок украинскому коллеге, американский президент упомянул Рика Перри, уточняет I NTERFAX.RU

«Не многие знают это, но я даже не хотел делать звонок. Единственная причина, по которой я сделал звонок, это потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе СПГ (сжиженный природный газ)», - рассказали собеседники американского СМИ.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН указал на заинтересованность Рика Перри в энергетисеком рынке Украины. Эксперт считает, что министр мог просить президента США поднять вопросы энергетики в беседе с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Перри, действительно, был человеком, который все вопросы американской энергетики курировал на Украине. Перри, можно сказать, не вылезал из Украины – лоббировал закупки американского угля и газа. Его заинтересованность подтверждается участием во встрече первого сухогруза и церемонии закидывания первой лопаты американского угля в печь одной из электростанций. Напомню, американскую делегацию на инаугурации Зеленского возглавлял именно Перри. Не посол, а министр энергетики США. Он действительно очень сильно вовлечен в украинскую политику», - отметил собеседник НСН.