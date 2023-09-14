Как корабль назовешь: Калашников напомнил революционное название блока Пашиняна

«Пашинян словно задался целью после провокации с американскими учениями каждый день какие-нибудь гадости говорить. В нем проявилось все то, что сидело до этого. Я с ним встречался, когда он бегал по улицам Еревана, его движение называлось «Ёлк» - выход. Выход из ОДКБ, выход из всех структур… Я тогда задал ему вопрос – он еще не был премьером. Вы действительно хотите выйти из ОДКБ, из Евразийского экономического союза? Он ответил мне «нет, не хочу», - рассказал Калашников.

Политик сказал это не только в частной беседе, но и озвучил это перед гражданами своей страны.

«Надо отметить, что он очень плохо говорил на русском языке, сейчас гораздо лучше. Он ответил «нет» не только мне, но и озвучил это публично. Ну что же, посмотрим», - добавил депутат.

Пашиняну не стоит идти на поводу у чувства обиды, которое затаилось в армянском лидере, считает депутат.

«Я думаю, его «прорвало» после выступления Путина на Дальневосточном форуме, и у него затаилась какая-то обида, хотя президент вроде бы ничего обидного не сказал. Премьер-министр страны не должен руководствоваться этим чувством. А если дело не в нем, тогда это тем более странно», - резюмировал Калашников.

По словам Владимира Путина, российская сторона, которая выполняла миротворческую роль в конфликте соседствующих республик, предлагала собственные варианты урегулирования.

«Мы предлагали свои варианты урегулирования, это хорошо известно. Армения контролировала семь районов. Мы предлагали, чтобы два района остались под контролем Армении, но армянское руководство с нами не соглашалось», ― заявил Путин, напомнив, что, отказавшись пойти на уступки, армянское руководство в конечном счете признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России объяснил, что вопрос о статусе Карабаха больше не актуален.

«Вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен. И это не наше решение, это решение сегодняшнего армянского руководства», ― сказал Путин в ходе своего выступления на ВЭФ.

Накануне Никол Пашинян объявил, что правительство Армении отправило Римский статут в парламент, и он будет ратифицирован в соответствии с позицией премьера страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

