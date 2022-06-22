Кадыров заявил о взятии под контроль Катериновки
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль села Катериновка в самопровозглашенной Луганской народной республике.
Как сообщил Кадыров в телеграм-канале, во взятии города участвовали бойцы спецподразделений «Ахмат». По его словам, на месте были уничтожены многие украинские военные. Он также заверил, что те, кто скрылись, будут найдены.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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