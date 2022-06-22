Кадыров заявил о взятии под контроль Катериновки

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль села Катериновка в самопровозглашенной Луганской народной республике.

Кадыров заявил об освобождении посёлка Тошковка в ЛНР

Как сообщил Кадыров в телеграм-канале, во взятии города участвовали бойцы спецподразделений «Ахмат». По его словам, на месте были уничтожены многие украинские военные. Он также заверил, что те, кто скрылись, будут найдены.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Никас Сафронов
ТЕГИ:УкраинаРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры