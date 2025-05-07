Кадыров заявил о поддержке Путина по итогам неформальной встречи в Кремле

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил внепротокольные вопросы, по которым получил полную поддержку главы государства. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

По его словам, успехи Чечни последних десятилетий стали возможны исключительно благодаря вниманию и личной вовлеченности Путина в региональные процессы. Кадыров подчеркнул, что президент «в ручном режиме» координировал действия республики на протяжении 25 лет и всегда откликался на обращения.