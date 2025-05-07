Кадыров заявил о поддержке Путина по итогам неформальной встречи в Кремле

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил внепротокольные вопросы, по которым получил полную поддержку главы государства. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

По его словам, успехи Чечни последних десятилетий стали возможны исключительно благодаря вниманию и личной вовлеченности Путина в региональные процессы. Кадыров подчеркнул, что президент «в ручном режиме» координировал действия республики на протяжении 25 лет и всегда откликался на обращения.

Кадыров встретится с Путиным и примет участие в его международных встречах

Заявление прозвучало на фоне очередного обсуждения возможного ухода Кадырова с поста. Ранее он сообщил журналистам, что просил об отставке и выразил надежду на ее одобрение, добавив, что «у другого будут свои инициативы, свое видение».

Кадыров не впервые говорит о желании покинуть должность. В 2017 году он называл отставку своей мечтой и заявлял о готовности заняться семьей и «определенными задачами» в интересах страны. Несмотря на это, в 2023 году он заявил о намерении баллотироваться на новый срок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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