Кадыров заявил о контроле Путина над спецоперацией против банды Бютукаева

Кадыров напомнил, что организованная бандгруппа, возглавляемая Асланом Бютукаевым, стала последней группировкой на территории республики. По словам лидера Чечни, "решающий удар по бандподполью" был произведен при участии президента России.

Кадыров подчеркнул, что "искренне признателен" Путину за помощь в уничтожении "международного терроризма". О разгроме банды Бютукаева стало известно 20 января этого года. Лидер группировки участвовал в теракте, произошедшем в аэропорту Домодедово в 2011 году.

