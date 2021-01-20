Кадыров заявил о ликвидации бандподполья в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, что на окраине селения Катар-Юрт силовиками были уничтожены шестеро боевиков, в том числе лидер банды Аслан Бютукаев.
По его словам, в результате успешной спецоперации, которую провели бойцы полка полиции специального назначения МВД по Чечне имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, с бандподпольем в республике «полностью покончено».
Кадыров добавил, что все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, пятеро из шести бандитов, в том числе лидер банды, уже опознаны.
«Никому не удалось уйти», - написал он.
Глава Чечни также рассказал, что лично доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном уничтожении банды. Кадыров добавил, что российский лидер «лично вносил корректировки» в план спецоперации и поручил провести её «без потерь среди личного состава».
Ранее Бютукаев был объявлен в федеральный розыск за организацию теракта в московском аэропорту Домодедово в 2011 году, сообщает RT. МВД Чечни объявило денежное вознаграждение в 5 миллионов рублей за информацию о его местонахождении.
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