Кадыров заявил о ликвидации бандподполья в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, что на окраине селения Катар-Юрт силовиками были уничтожены шестеро боевиков, в том числе лидер банды Аслан Бютукаев.

По его словам, в результате успешной спецоперации, которую провели бойцы полка полиции специального назначения МВД по Чечне имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, с бандподпольем в республике «полностью покончено».

Кадыров добавил, что все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, пятеро из шести бандитов, в том числе лидер банды, уже опознаны.

«Никому не удалось уйти», - написал он.

Глава Чечни также рассказал, что лично доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном уничтожении банды. Кадыров добавил, что российский лидер «лично вносил корректировки» в план спецоперации и поручил провести её «без потерь среди личного состава».

Ранее Бютукаев был объявлен в федеральный розыск за организацию теракта в московском аэропорту Домодедово в 2011 году, сообщает RT. МВД Чечни объявило денежное вознаграждение в 5 миллионов рублей за информацию о его местонахождении.

