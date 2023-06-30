Китайцы начали продавать фигурку Рамзана Кадырова

Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своём Telegram-канале объяснил такую популярность главы Чечни тем, что во всём мире Кадыров известен как борец за справедливость.

«Он давно стал примером доблести и мужества, и занимает особое место в сердцах детей и взрослых», - заключил министр.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил о необходимости разработать линейку детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность, сообщает RT.