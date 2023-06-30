Китайцы начали продавать фигурку Рамзана Кадырова
Фигурка главы Чечни Рамзана Кадырова появилась в продаже на китайских маркетплейсах. Масштаб фигурки - 1:6, стоимость по предзаказу - чуть меньше 12 тысяч рублей.
Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своём Telegram-канале объяснил такую популярность главы Чечни тем, что во всём мире Кадыров известен как борец за справедливость.
«Он давно стал примером доблести и мужества, и занимает особое место в сердцах детей и взрослых», - заключил министр.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил о необходимости разработать линейку детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru