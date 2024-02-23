Кадыров заявил, что встретился с Путиным в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
По его словам, он доложил главе государства о наиболее важных направлениях развития республики.
«Доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах», - написал глава Чечни.
Он добавил, что президент «не оставил без внимания ни один вопрос».
Ранее Кадыров заявил, что Российский университет спецназа в Гудермесе ещё в момент основания было решено назвать именем президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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