Кадыров заявил, что встретился с Путиным в Москве

По его словам, он доложил главе государства о наиболее важных направлениях развития республики.

«Доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах», - написал глава Чечни.

Он добавил, что президент «не оставил без внимания ни один вопрос».

Ранее Кадыров заявил, что Российский университет спецназа в Гудермесе ещё в момент основания было решено назвать именем президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

