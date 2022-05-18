Кадыров заявил, что всегда на связи с Песковым
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своих отношениях с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Слова главы республики приводит РИА Новости.
Как отметил политик, он не всегда согласен с высказываниями представителя Кремля. Тем не менее, они с Песковым дружат семьями и всегда на связи, подчеркнул Кадыров.
Накануне Песков заявлял, что состоит в «очень добрых отношениях» с Кадыровым, и иногда глава республики и пресс-секретарь «критикуют друг друга по-дружески».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru