Кадыров заявил, что всегда на связи с Песковым

Как отметил политик, он не всегда согласен с высказываниями представителя Кремля. Тем не менее, они с Песковым дружат семьями и всегда на связи, подчеркнул Кадыров.

Накануне Песков заявлял, что состоит в «очень добрых отношениях» с Кадыровым, и иногда глава республики и пресс-секретарь «критикуют друг друга по-дружески».

