Кадыров заявил, что всегда на связи с Песковым

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своих отношениях с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Слова главы республики приводит РИА Новости.

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Как отметил политик, он не всегда согласен с высказываниями представителя Кремля. Тем не менее, они с Песковым дружат семьями и всегда на связи, подчеркнул Кадыров.

Накануне Песков заявлял, что состоит в «очень добрых отношениях» с Кадыровым, и иногда глава республики и пресс-секретарь «критикуют друг друга по-дружески».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРамзан Кадыров
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