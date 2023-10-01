Кадыров заявил, что абсолютно здоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о его тяжелой болезни. Политик дал интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

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Кадыров заверил, что абсолютно здоров. По его словам, слухи распускают враги России, которые хотят уничтожить государство.

«Они уже ролики показывают, как меня хоронят», - посетовал политик.

В ряде СМИ ранее появилась информация, что Кадыров якобы находится в Центральной клинической больнице в Москве. По соцсетям распространились сообщения об ухудшении состояния его здоровья.

Глава Чечни 28 сентября провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЧечняРамзан Кадыров

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