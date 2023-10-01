Кадыров заявил, что абсолютно здоров
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о его тяжелой болезни. Политик дал интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.
Кадыров заверил, что абсолютно здоров. По его словам, слухи распускают враги России, которые хотят уничтожить государство.
«Они уже ролики показывают, как меня хоронят», - посетовал политик.
В ряде СМИ ранее появилась информация, что Кадыров якобы находится в Центральной клинической больнице в Москве. По соцсетям распространились сообщения об ухудшении состояния его здоровья.
Глава Чечни 28 сентября провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, напоминает «Радиоточка НСН».
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