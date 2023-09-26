«Энергично ел орешки»: Собчак заверила, что Кадыров здоров
Глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил по видеосвязи журналистке Ксении Собчак и отчитал ее за то, что она якобы писала, что он умер.
Собчак ответила, что такого не говорила, а всего лишь сослалась на источники.
«Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью», — заверила после разговора журналистка.
Ранее СМИ писали, что Рамзан Кадыров находится в Центральной клинической больнице в Москве. Через несколько дней глава Чечни заявил, что действительно был в ЦКБ, но навещал своего дядю, который находится в больнице на лечении, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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