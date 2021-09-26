Кадыров засмеялся во время оглашения Путину результатов выборов в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров засмеялся, объявляя результаты голосования на прошедших выборах в Чечне.
Это произошло во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. «У нас в республике «Единая Россия» получила 96 процентов, КПРФ — 0,75 процента, а ЛДПР — вообще ниже того», — сказал глава региона.
Путин заявил, что цифры могут показаться нереалистичными, однако если взглянуть на всю проделанную в Чечне работу, в том числе и на строительство Грозного, то предпочтения избирателя становятся понятными.
Напомним, по итогам обработки 100% избирательных бюллетеней, на выборах главы Чеченской Республики победил Рамзан Кадыров. Он набрал, по данным ЦИК РФ, 99,7% голосов.
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