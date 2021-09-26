Кадыров засмеялся во время оглашения Путину результатов выборов в Чечне

Это произошло во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. «У нас в республике «Единая Россия» получила 96 процентов, КПРФ — 0,75 процента, а ЛДПР — вообще ниже того», — сказал глава региона.

Путин заявил, что цифры могут показаться нереалистичными, однако если взглянуть на всю проделанную в Чечне работу, в том числе и на строительство Грозного, то предпочтения избирателя становятся понятными.

Напомним, по итогам обработки 100% избирательных бюллетеней, на выборах главы Чеченской Республики победил Рамзан Кадыров. Он набрал, по данным ЦИК РФ, 99,7% голосов.

