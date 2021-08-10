Кадыров зарегистрирован на выборах главы Чечни

Избирком Чечни зарегистрировала действующего руководителя республики Рамзана Кадырова кандидатом от «Единой России» на выборах главы региона.

Кадыров в свою очередь призвал жителей проявить гражданскую активность и прийти на голосование, передает ТАСС. Он заявил, что ему нужна «реальная поддержка народа».

Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы главы Чечни

44-летний Кадыров возглавляет Чечню уже более 14 лет. Прямые выборы главы Чечни, а также депутатов регионального парламента пройдут 19 сентября.

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее поддержал предложение запретить непривитым от COVID-19 ходить в магазины и мечети. Ранее такую идею высказал руководитель республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усмаев.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ВыборыРамзан Кадыров
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