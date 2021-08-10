Кадыров зарегистрирован на выборах главы Чечни
Избирком Чечни зарегистрировала действующего руководителя республики Рамзана Кадырова кандидатом от «Единой России» на выборах главы региона.
Кадыров в свою очередь призвал жителей проявить гражданскую активность и прийти на голосование, передает ТАСС. Он заявил, что ему нужна «реальная поддержка народа».
44-летний Кадыров возглавляет Чечню уже более 14 лет. Прямые выборы главы Чечни, а также депутатов регионального парламента пройдут 19 сентября.
Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее поддержал предложение запретить непривитым от COVID-19 ходить в магазины и мечети. Ранее такую идею высказал руководитель республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усмаев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- Кадыров зарегистрирован на выборах главы Чечни
- Блогера Хованского включили в список причастных к экстремизму или терроризму
- ФБК признали террористами
- Трое россиян погибли при наводнении в Германии
- Регионы РФ представили неоднозначные данные по заболевших после COVID-вакцинации
- Инспекторы ФАС проверяют ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговоре
- Пожар вспыхнул в цирке Саратова. Видео
- Россельхознадзор разрешил ввозить в РФ яблоки из Азербайджана
- Минприроды предложил ввести межрегиональный режим ЧС в Иркутской области и Якутии
- Против экс-руководителей ФБК и «Штабов Навального» возбудили уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru